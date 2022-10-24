Житель Дагестана хотел сохранить брак друга при помощи бензина

24 окт. 15:57

Полиция задержала жителя Бабаюрта Бабаюртовского района, который пытался поджечь женщину бензином, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Как отметили в ведомстве, 23 октября 33-летний подозреваемый пришел в квартиру 28-летней местной жительницы и потребовал от нее прекратить общаться с его женатым другом.

"Я зашел к ней, хотели нормально поговорить, сказать: "Оставь, человек семейный". Она не хотела слушать меня, начала плохие вещи говорить. Я занервничал. Поехал, взял бензин, хотел поджечь ее, Я к ней домой зашел, сказал: "Будешь с ним дальше встречаться?". Она сказала: "Да, я буду", – цитирует слова задержанного пресс-служба.

После этого мужчина пытался поджечь квартиру и женщину при помощи бензина, которым он облил дом и потерпевшую. Однако из-за промокшей зажигалки ему это сделать не удалось.

В квартире сотрудники нашли пустую пластиковую бутылку и наполненную бензином емкость, а также зажигалку. Собранный материал передан в СУ СКР по региону.