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Житель Дагестана хотел сохранить брак друга при помощи бензина

Житель Дагестана хотел сохранить брак друга при помощи бензина

Полиция задержала жителя Бабаюрта Бабаюртовского района, который пытался поджечь женщину бензином, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Как отметили в ведомстве, 23 октября 33-летний подозреваемый пришел в квартиру 28-летней местной жительницы и потребовал от нее прекратить общаться с его женатым другом.

"Я зашел к ней, хотели нормально поговорить, сказать: "Оставь, человек семейный". Она не хотела слушать меня, начала плохие вещи говорить. Я занервничал. Поехал, взял бензин, хотел поджечь ее, Я к ней домой зашел, сказал: "Будешь с ним дальше встречаться?". Она сказала: "Да, я буду", – цитирует слова задержанного пресс-служба.

После этого мужчина пытался поджечь квартиру и женщину при помощи бензина, которым он облил дом и потерпевшую. Однако из-за промокшей зажигалки ему это сделать не удалось.

В квартире сотрудники нашли пустую пластиковую бутылку и наполненную бензином емкость, а также зажигалку. Собранный материал передан в СУ СКР по региону.

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