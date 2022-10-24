В Иране оценили позицию США по СВПД

24 окт. 15:22

Позиция США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе является лживой и лицемерной. Об этом на еженедельной пресс-конференции заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.

"Поведение США очень лицемерно, они и лицемерят, и лгут на официальном уровне… США говорят, что переговоры прекращены… Тогда почему они сообщают через посредников о готовности возобновить их?", - цитирует его РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

По словам Канаани, Вашингтон и хочет вернуться к ядерной сделке, и не хочет платить за нее.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. С апреля 2021 года Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.