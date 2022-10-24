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Врач назвал простые привычки для долголетия

Врач назвал простые привычки для долголетия

Чтобы надолго сохранить здоровье, необходимо придерживаться некоторых правил, сообщил заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте, врач-терапевт, гастроэнтеролог Михаил Кобрянов, пишет агентство "Прайм".

Главные правила крепкого здоровья в любом возрасте: хороший сон, умеренная физическая активность, около 150-300 минут еженедельно, отсутствие перенапряжения и переутомления на работе, отказ от табака и алкогольных напитков.

Немалую роль играет и правильное питание, отметил врач. Ежедневный рацион должен включать фрукты и овощи, бобовые, орехи и цельные злаки. Гастроэнтеролог рекомендует составить рацион так, чтобы на сахар и насыщенные жиры приходилось до 10% от общей потребляемой энергии, на жиры – до 30%. Также, согласно совету врача, в день нужно употреблять не более одной чайной ложки соли.

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