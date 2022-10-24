Ильхам Алиев: Азербайджан готов запустить трехсторонний формат уже сегодня

24 окт. 15:36

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил по итогам сегодняшней встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, что трехсторонний формат диалога на Южном Кавказе можно запустить уже сегодня.

"Сегодня у нас также есть возможность провести консультации между Азербайджаном, Арменией и Грузией. Если Армения будет готова, мы будем готовы начать этот формат уже сегодня", - цитирует азербайджанского лидера "Sputnik Грузия".

Он также сообщил, что рассказал Гарибашвили о продолжающихся мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. "И мы считаем, что разрешение этого конфликта требует подписания Азербайджаном и Арменией мирного соглашения", - сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что Баку уже поделился с Ереваном пятью основными принципами.