24 окт. 15:34

Иранский лидер Эбрахим Раиси поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Китая, сообщает агентство Tasnim.

"Реализация целей всеобъемлющего стратегического партнерства между Ираном и Китаем обеспечивает модель всестороннего расширения отношений, основанных на взаимных интересах и уважении, гарантирует развитие сотрудничества в рамках многосторонних институтов и организаций в дополнение к обеспечению интересов обеих сторон, а также помогает защитить мир и стабильность в мире", - цитирует агентство послание Раиси.

Напомним, на 20-м съезде партии Центральный комитет КПК переизбрал Си Цзиньпина генсекретарем на третий срок. Он также был утвержден на третий срок на должность руководителя военного совета ЦК КПК.