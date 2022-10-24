Баку возобновит эксплуатацию нефтепровода до Супсы

24 окт. 14:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан планирует возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса.

Трубопровод предназначен для транспортировки нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Черного моря. Он был открыт 17 апреля 1999 года.

"По нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в следующем году будет увеличен экспорт. Наряду с этим мы хотим использовать нефтепровод Баку-Супса, который в настоящее время не эксплуатируется", - приводит его слова РИА Новости.

Стоит отметить, что пропускная способность трубопровода составляет более 7 млн тонн нефти в год.