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Азербайджан планирует экспортировать через Грузию почти 160 ГВт электроэнергии

Азербайджан планирует экспортировать через Грузию почти 160 ГВт электроэнергии

Азербайджан намерен поставлять через Грузию на международные рынки 157 ГВт электроэнергии. Об этом сообщил 24 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Азербайджан планирует экспортировать электроэнергию на международные рынки. Конечно же, наш маршрут обязательно будет проходить через Грузию", - цитирует его ТАСС.

Глава государства также отметил, что у Азербайджана есть возможность вывезти через Каспийское море на экспорт 157 ГВт.

Напомним, встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили состоялась в населенном пункте Мухрани.

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