Азербайджан планирует экспортировать через Грузию почти 160 ГВт электроэнергии

24 окт. 14:28

Азербайджан намерен поставлять через Грузию на международные рынки 157 ГВт электроэнергии. Об этом сообщил 24 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Азербайджан планирует экспортировать электроэнергию на международные рынки. Конечно же, наш маршрут обязательно будет проходить через Грузию", - цитирует его ТАСС.

Глава государства также отметил, что у Азербайджана есть возможность вывезти через Каспийское море на экспорт 157 ГВт.

Напомним, встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили состоялась в населенном пункте Мухрани.