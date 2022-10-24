Чего России ждать от первого премьера-индуса Великобритании?

Отставка Бориса Джонсона вызвала переполох в британской власти. Не успела Лиз Трасс привыкнуть к креслу премьера, как уже уходит в отставку. Фаворитом в новой гонке за власть считают индуса Риши Сунака. Тем временем, пока консервативная партия определялась с кандидатом, министр обороны Британии пообщался с Сергеем Шойгу. И это в условиях, когда Лондон считается главным ястребом антироссийской политики на Украине. Почему Британия ищет общения с Россией и изменится ли ее курс при новом премьере?

С начала учебного года Соединенное Королевство сотрясают политические кризисы. Скандальные вечеринки Бориса Джонсона привели к расколу правительства. Под давлением своих министров и консерваторов Борис ушел в отставку. На его место поспешно выдвинули Лиз Трасс. Почти сразу после это умерла королева Елизавета II, престол унаследовал Карл III. Двойного монаршьего благословения оказалось недостаточно: Лиз Трасс не смогла справиться с экономическим кризисом. Меры по снижению налогов и сокращению соцпособий привели к еще худшему результату. Бедные стали еще беднее, а богатые богаче.

Ставка на то, что снятие нагрузки с большого бизнеса будет стимулировать инвестиции и воротилы потянут за собой всю экономику, не сработала. Фунт упал до уровня 1985 года (с $1,16 до $1,08). Доходность 10-летних гособлигаций сначала выросла с 3,5% до 4,3%, но после вмешательства Банка Англии 7 октября упала примерно до 4,05%.

"Такая динамика свидетельствует о нежелании инвесторов владеть долговыми обязательствами", - отмечает Форбс. Инфляция в Великобритании установила сорокалетний рекорд, составив 10,1%. Впереди холодная зима. Растут цены на электричество. По изобретению альтернативных методов обогрева британские журналисты уже переплюнули немецких коллег. Обозреватель Daily Mail советует согражданам греть тапочки в микроволновке и носить шапку с электрическими подогреваемыми панелями. Учитывая все сложности, нетрудно понять, почему спустя 45 дней Лиз Трасс решила подать в отставку.

На пост нового премьера пророчили трех людей. Министра обороны Бена Уоллеса, бывшего минфина Риши Сунака и экс-премьера Бориса Джонсона… Бен Уоллес мог бы стать премьером, но он как в прошлый отказался от гонки. Тогда министр обороны поддержал Трасс, а в этот раз он лоббирует Джонсона. Но проблема в том, что сам Джонсон после череды скандалов не рискнул пойти в премьеры. Поэтому безальтернативным вариантом остался Риши Сунак. Кандидатуру Сунака поддержали больше 100 членов партии, а также глава МИД и министр финансов.

Очевидно, что главной задачей Сунака станет экономика. Именно из-за кризиса он и решил бороться за власть. "Великобритания - великая страна, но мы сейчас находимся в глубоком экономическом кризисе. Вот почему я собираюсь стать следующим премьер-министром", - написал Сунак в соцсетях. Ясно, что по этой же причине большинство консерваторов и выбирают его.

У Сунака очень сильное портфолио. Он окончил Оксфорд и имеет диплом MBA Стэнфордского университета. Политик работал в британских хедж-фондах, а также в банке Goldman Sachs. Кроме того, у него большой опыт ведения личного бизнеса. Сунак, индус по происхождению, женат на дочери индийского олигарха Нараяна Мурти. С тестем у Сунака сложились прекрасные отношения. В свое время Мурти сделал его главой Catamaran Investment, занимавшейся личным состоянием семьи. К слову, Сунак - самый богатый член Палаты Общин. Его состояние оценивается в $240 млн.

Учитывая все эти моменты, а также успешный опыт борьбы с последствиями пандемии на посту главы Минфина, вероятно, шансов на оздоровление экономики у Сунака гораздо больше, чем у малограмотной Лиз Трасс, которая не могла отличить Ростов от Воронежа. При этом эксперты отмечают, что в британской экономике есть системные проблемы. После мирового финансового кризиса 2007-2008 годов рост производительности труда, а значит и экономики, был самым низким за последние 250 лет. Так что Сунаку придется серьезно попотеть, чтобы вытащить Лондон-Сити из ямы.

Если же говорить с точки зрения интересов России, то текущая ситуация в Лондоне нам выгодна. Чем больше Британия будет заниматься собственной экономикой, тем меньше внимания сможет уделять внешней политике и, соответственно, Украине. Первые признаки того, что страна погрязла в своих проблемах мы уже видим. Накануне состоялся телефонный разговор министров обороны России и Британии. Бен Уоллес сказал Сергею Шойгу, что Лондон готов помочь Москве и Киеву достичь соглашения по прекращению боевых действий. Этот разговор состоялся на фоне предостережений со стороны России о намерении ВСУ применить "грязную бомбу". Заявление Уоллеса говорит о том, что Великобритания боится лобового столкновения России и НАТО и что в Ми-6 понимают: политика санкций из-за Украины бьет бумерангом в первую очередь по лоббистам этих санкций в НАТО – то есть по Лондону.

Понятно, что ждать большой любви к России от нашего многовекового противника не стоит. Негативные заявления Сунака о спецоперации на Украине и Путине показывают, что любой английский премьер будет действовать в строго очерченных рамках. Однако даже при таком отношении новой британской власти во время выстраивания курса все равно придется оценивать свои возможности. А их с каждым днем все меньше и меньше.