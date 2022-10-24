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Тбилиси готов способствовать миру на Кавказе

Тбилиси готов способствовать миру на Кавказе

Мы продолжим поддерживать мирную политику на Южном Кавказе, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Он отметил, что в условиях быстро меняющихся и сложных вызовов в регионе и в мире, большое значение придается миру и стабильности, которые являются главной данностью развития региона и благополучия наших народов.

"Мы также затронули существующую в регионе ситуацию, соглашение о начале процесса мирных переговоров, достигнутое между Азербайджаном и Арменией за последний период. Это, безусловно, дает нам огромную надежду. Здесь же еще раз хочу подтвердить, что Грузия, лично я и наше правительство заявляем полную готовность продолжить и поддерживать мирную политику, которую мы начали вместе", – цитирует его Sputnik Грузия.

Он подчеркнул, что инициатива мирного соседства не противоречит и не заменяет другие форматы сотрудничества, а, наоборот, она будет помогать.

"Я верю, что вместе мы сделаем еще очень много важных дел. Я также приветствую озвученную вами в Праге инициативу о создании механизма совместного трехстороннего дискуссионного формата на Южном Кавказе", – добавил Гарибашвили.

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