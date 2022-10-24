В Дагестане в ближайшее время газифицируют 40 школ

24 окт. 13:55

В ближайшее время в Дагестане в рамках программы догазификации подключат к природному газу около 40 школ. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

"Соответствующий перечень уже направлен в Минэнерго России. Об этом главе Дагестана доложил министр энергетики и тарифов республики Ризван Мурадов", - сказано в заявлении.

Уточняется, что сейчас ведутся работы по подготовке исходной документации для догазификации общеобразовательных учреждений. Аналогичную работу в Дагестане в скором времени проведут и по медучреждениям, передает ТАСС.