Комитет по бюджету рекомендовал Госдуме принять проект бюджета на 2023-2025 годы

24 окт. 13:36

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в первом чтении на заседании 26 октября.

Согласно документу, в 2023 году расходы федерального бюджета составят 29 трлн рублей, в 2024 году – 29,4 трлн рублей, в 2025 – 29,2 трлн рублей.

Доходы федерального бюджета в 2023 году составят – 26,1 трлн рублей, в 2024 – 27,2 трлн рублей, в 2025 – 27,9 трлн рублей, передает ТАСС.



