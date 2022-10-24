Гарибашвили назвал Азербайджан главным стратегическим партнером Грузии

24 окт. 13:31

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики.

"Грузия одна из важнейших стран и друзей для Азербайджана. И Азербайджан является самым важным стратегическим партнером Грузии", - цитирует его Sputnik Грузия.

Главы государств также обменялись мнениями по уже осуществленным стратегическим проектам, среди которых Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, проекты "Южного газового коридора". По словам премьера Грузии, их уже можно назвать историческими.

Кроме того, Алиев и Гарибашвили обсудили важность железнодорожного Среднего коридора.