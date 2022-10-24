В Новороссийске появился музей российской космонавтики

24 окт. 13:25

Интерактивный музей российской космонавтики открылся в Новороссийске.

Он разместился в цокольном помещении планетария.

"Наш новороссийский планетарий, а теперь и интерактивный музей, - уникальное и полезное место для изучения космоса. Я считаю, что для каждого человека важно выходить за рамки школьной программы и повышать уровень своих знаний в любой области, особенно в такой интересной, как астрономия", - заявил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Экспонаты для музея будет предоставлять Роскосмос. Создать музей удалось благодаря конкурсу "Гранты губернатора Кубани".