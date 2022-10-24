Ограбление Яна и новый чемпион из Дагестана: что подарил России турнир UFC 280

Прошедшая суббота подарила для поклонников смешанных единоборств поводы для радости и грусти. Боец Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC из Дагестана, досрочно одолев бразильца Чарльза Оливейру, шедшего до поединка на рекорде из 11 побед подряд. Перед своим уходом Хабиб Нурмагомедов предупреждал, что Махачев придет за новым поясом, чего хотел и тренер Абдулманап Нурмагомедов, ушедший из жизни два с лишним года назад и считавший друга Хабиба одним из талантливых учеников. В итоге Ислам Махачев оправдал надежды.

Но турнир был связан не только с Махачевым, ведь свои поединки проводили и другие россияне. Так, Петр Ян после проигрыша (эксперты к решению судей отнеслись со скепсисом) против Алджамейна Стерлинга должен был вернуться в чемпионскую гонку. Для этого ему было необходимо побеждать звездного оппонента Шона О'Мэлли, желательно досрочно. Однако тут Ян оказался в практически схожей ситуации, как это было в апреле, что вновь вызвало бурю негодования.

Перед боем с представителем США, Петр занимал первую строчку рейтинга легчайшевесов. Еще до поединка с О'Мэлли президент UFC Дана Уайт сказал, что победитель данного поединка получит возможность провести чемпионскую схватку. Ян был настроен на то, чтобы повторить трилогию со Стерлингом. Да и соперник по уровню оказался ниже, поскольку Ян по мастерству превосходил Шона. Казалось бы, поединок можно завершать досрочно, но оказалось не все так просто. В ходе всего боя Ян нанес больше ударов (85 и 76), чем O'Мэлли, хотя акцентированных у американца было больше (51 и 69). Но по количеству тейкдаунов (6:0) и по времени контроля (5:44 против 0:02) россиянин переиграл своего оппонента. Однако у судей на этот счет было свое видение – раздельным решением они отдали победу Шону.

Что же это могло быть? Можно согласиться с тем, что Ян показал не самый лучший по своим меркам поединок. Но и американец не показал ничего сверхъестественного. Да, удары были, но они были и у Петра. Плюс россиянин больше времени контролировал ситуацию, ну а в борьбе он был явно лучше, хоть и не провел никаких болевых приемов.

Даже бывшие и действующие спортсмены посчитали, что бойца ограбили. "Худшее ограбление в истории UFC. Надеюсь, наш спорт не превратится в бокс", - заявил бывший чемпион промоушена Генри Сехудо. Боец Александр Ракич и вовсе сказал, что Яна ограбили во второй раз подряд. Даже популярный блогер Хасбик обратил внимание на судейство. "Просто я в шоке, пацаны. Петра Яна засудили, жи есть. Отвечаю", - отметил он.

По реакции О'Мэлли после боя можно было понять, что выдохшийся американец сам не понял, как это произошло. Возможно, что Петр попал под санкции, особенно после фразы "меня обокрали". Можно назвать решение политизированным, но не хочется об этом думать. UFC, конечно, вряд ли будет лезть в политику, но другое объяснение решению судей найти трудно. Даже зрители "Этихад Арены" остались недовольны итогами поединка. Видимо, судей слишком впечатлил удар, после которого лицо Яна оказалось залитым кровью. Но разве за один точный удар, после которого не было даже нокдауна, дают победу?

Что касается перспектив для Петра, то теперь он точно вылетит из шорт-листа претендентов на чемпионский бой. Скорее всего, ему придется драться против парней рангом ниже, а может и против известного Ти Джей Диллашоу. Правда, для этого россиянину придется подождать, пока американец залечит свое плечо. Сейчас главное то, как Ян отнесется к неудаче с Шоном. Ему следует психологически перезагрузиться и забыть последние поединки. С навыками и характером у Петра точно проблем нет, да и возраст не такой подходящий, чтобы опускать кулаки, но последние поражения явно говорят, что россиянину следует меняться. А лучше завершать свои поединки досрочно, тогда уж точно не будет сомнений. Ислам Махачев в этом профи.

Что же касается новоиспеченного обладателя чемпионского пояса из села Бурши Лакского района Дагестана, то Махачев сделал все то, что и планировал, завершив бой даже раньше, чем предполагал. Он уверенно победил Оливейру удушающим приемом, а до этого совершил точный удар, ставший, можно сказать, роковым. Этим Махачев показал своим критикам, что с ударкой у него все в порядке.

Сомнительно, что кто-то сможет забрать титул у россиянина в ближайшие годы. Даже австралиец Алекс Волкановски, с которым Махачев, скорее всего, сразится в следующем году, не заставит дагестанца снять корону, ведь сейчас он на пике, с которого точно не собирается слезать. Алекс не самый габаритный боец даже для своей весовой категории. Для легковеса австралиец откровенно маловат – его рост 1,68 м, а Махачев на 10 см выше. При этом россиянин будет мощнее, что в партере может стать ключевым преимуществом.

Можно еще предположить вариант с Конором Макгрегором, недавно выразившим уверенность, что он смог бы победить Махачева. В случае, если ирландец вернется в октагон и победит нескольких топовых бойцов, то кто знает, что может случиться, а бой Конора и Махачева – единственная оставшаяся для Уайта возможность, чтобы вновь свести Макгрегора и Хабиба, хоть и в виде "хаба" в лице Махачева. Однако это всего лишь предположения.

Сам Ислам не против подняться в дивизион выше, где также имеются достойные противники. Но сейчас это не так актуально, ведь Махачев только завоевал титул, а его еще нужно отстаивать. Но тем не менее, можно официально заявить, что Ислам Махачев - преемник Хабиба Нурмагомедова. И 22 октября это подтвердило.

После боя Махачев не забыл тех, кто сделал его чемпионом: "Я посвящаю победу моему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову. Много лет назад он сказал мне: "Просто упорно трудись и ты будешь чемпионом". Этот парень (Хабиб) и его отец сделали меня".

Не забыл спортсмен и о своих поклонниках. Так, один из его фанатов так болел за бойца, что случайно кулаком разбил телевизор. Махачев оценил это и пообещал подарить ему новый телевизор. Фраза "вознесясь высоко - будь скромен, а став сильным - будь милосерден" здесь точно не будет лишней.

В заключение нам стоит пожелать Исламу успехов в защите своего чемпионского титула. Путь этот будет нелегким, но Махачев не из робкого десятка. А Ян должен сейчас собраться с мыслями и отбросить весь негатив, с которым ему пришлось столкнуться. Тогда Петр вернется сильным и заберет пояс.