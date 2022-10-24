Россия поблагодарила исламский мир за несогласие с санкциями

24 окт. 12:45

Россия высоко ценит самостоятельность исламского мира на фоне международной обстановки, осложненной санкциями Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельника, открывая переговоры с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой.

"Мы высоко ценим, что в нынешней непростой международной обстановке, которая осложнена односторонними действиями западных стран, исламский мир не поступается своей самостоятельностью, привержен принципу суверенного равенства государств, привержен развитию международных отношений на основе международного права и уважения цивилизационного, культурного многообразия современного мира", - сказал Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что эффективная борьба с терроризмом и эффективные решения глобальных проблем, которые "сохраняются и даже усугубляются" возможны исключительно на основе соответствующих принципов.