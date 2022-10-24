Готовившие теракт игиловцы задержаны в Пятигорске

24 окт. 10:37

Сторонники запрещенной в России террористической организации ИГИЛ задержаны за подготовку взрыва в здании ОВД, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

"На территории Ставропольского края предотвращен террористический акт. В Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации ИГИЛ", - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что в ячейке состояли граждане из стран СНГ, которые готовили теракт возле городского отдела полиции по указанию зарубежных эмиссаров. В ходе обысков у них обнаружили компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, символика ИГИЛ. Переписка с кураторами, обнаруженная в гаджетах, подтвердила их намерения.

"Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту", - заключили в пресс-службе.