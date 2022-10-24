Система "Мир" может заработать в Малайзии

24 окт. 12:17

Власти Малайзии не исключают возможности запуска в стране российской платежной системы "Мир", рассказал в временный поверенный в делах посольства Малайзии в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак.

"Я думаю, что на данный момент удобнее приезжать в Малайзию и использовать платежную систему Union (китайская UnionPay), которая уже развита, например, в Китае. Это альтернативная платежная система. Но в будущем я не исключаю такую возможность, что платежная система "Мир" будет работать в Малайзии", - отметил он.

Дипломат уточнил, что власти Малайзии и России пока не начали обсуждать вопрос запуска "Мира".