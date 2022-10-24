Турецкие спецслужбы ликвидировали на севере Сирии одного из главарей РПК

24 окт. 11:59

Национальная разведывательная организация (MIT) Турции в ходе операции в сирийском городе Эш-Шаддад ликвидировала одного из главарей Рабочей партии Курдистана (РПК).

Источники в структурах безопасности Турции рассказали, что Эюп Якуи по прозвищу "Амед Доршин" присоединился к РПК в 2010 году. Он участвовал в подрывной деятельности и организации терактов в Турции и Сирии.

С 2020 года Якут возглавлял так называемую бригаду "Чавреш", которая ответственна за организацию терактов против турецких военных в зоне проведения операции "Источник мира", передает агентство Anadolu.