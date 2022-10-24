В России выявили еще 7 329 случаев коронавируса

24 окт. 12:03

В России за минувшие сутки выявили 7 329 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 555, в Санкт-Петербурге - 524, в Подмосковье - 177. В Краснодарском крае - 92, в Ставропольском крае - 18, в Крыму - 44, в Дагестане - 7, в Кабардино-Балкарии - 23, в Адыгее - 10, в Карачаево-Черкесии - 7, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 6, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 380 264.

Госпитализированы за сутки 475 человек. Выздоровели 8 329 пациентов, за все время - 20 727 435.

Умерло за сутки 89 человек, с начала пандемии - 389 626.