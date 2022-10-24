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ООН призвала срочно принять меры для обеспечения беспрепятственного прохода судов по Черному морю

ООН призвала срочно принять меры для обеспечения беспрепятственного прохода судов по Черному морю

Организация Объединенных Наций (ООН) обращается к странам - участницам зерновой сделки обеспечить беспрепятственный проход судов по Черному морю. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла.

"ООН ежедневно проводит встречи со сторонами и настоятельно призывает к полному и добросовестному участию в инициативе и принятию дополнительных срочных мер", - сказала она в интервью CNN.

Палла подчеркнула, что это необходимо для того, чтобы цепочка поставок не прерывалась, а в рамках инициативы продолжало поставляться больше продовольствия.

Она также рассказала, что в настоящее время в районе Стамбула находятся свыше 150 судов, которые ожидают отправки, а задержки "могут привести к сбоям в цепи поставок и работе портов". Палла добавила, что Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле признал проблему задержек отправки судов и обсуждает способы ее решения, передает ТАСС.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется СКЦ в Стамбуле.

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