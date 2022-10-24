ООН призвала срочно принять меры для обеспечения беспрепятственного прохода судов по Черному морю

24 окт. 11:57

Организация Объединенных Наций (ООН) обращается к странам - участницам зерновой сделки обеспечить беспрепятственный проход судов по Черному морю. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла.

"ООН ежедневно проводит встречи со сторонами и настоятельно призывает к полному и добросовестному участию в инициативе и принятию дополнительных срочных мер", - сказала она в интервью CNN.

Палла подчеркнула, что это необходимо для того, чтобы цепочка поставок не прерывалась, а в рамках инициативы продолжало поставляться больше продовольствия.

Она также рассказала, что в настоящее время в районе Стамбула находятся свыше 150 судов, которые ожидают отправки, а задержки "могут привести к сбоям в цепи поставок и работе портов". Палла добавила, что Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле признал проблему задержек отправки судов и обсуждает способы ее решения, передает ТАСС.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется СКЦ в Стамбуле.