Армения в 2023 году существенно увеличит расходы на оборону

24 окт. 11:29

В 2023 году правительство Армнеии намерено потратить на оборонные расходы 505 млрд драмов (около $1,2 млрд). Об этом сообщил заместитель министра финансов Армении Ваге Ованнисян.

"Процент расходов на оборону нынче увеличился по сравнению с прошлым. В 2023 году на оборону запланировано около 505 млрд драмов", - цитирует его Armenpress.

Замминистра отметил, что это на 160 млрд драмов больше, чем в прошлом году. "Ни в каком другом направлении такого роста не планируется", - сказал он.

Ованнисян также сообщил, что проект государственного бюджета на 2023 год основан на прогнозе экономического роста не менее 7%. "В среднем на ближайшие несколько лет прогнозируется 7-9-процентный экономический рост", - добавил замминистра.