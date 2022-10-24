Кофе в России может подорожать на 25%

24 окт. 11:21

Согласно прогнозу доцента кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасии Прикладовой, стоит ожидать роста цен на кофе на мировом рынке, а цена чая останется прежней, пишет агентство "Прайм".

Производство кофейных зерен в мире может вырасти на 4,7%, до 175 млн мешков в связи со вступлением урожая арабики в Бразилии в "год двухгодичного производственного цикла". Это приведет к увеличению предложения, пояснила Прикладова.

При этом снижения цен не будет из-за повышения издержек основных производителей. Так, рост стоимости удобрений в 3,5 раза может привести к росту цен на кофе на 30%.

В России, считает доцент, повышение цен на кофе не превысит 25% относительно 2021 года. Розничные сети могут снижать цены, учитывая фактор платежеспособности граждан, отметила она.

"В сегменте чая ситуация выглядит более благоприятной ввиду меньшей доли производственных и логистических издержек в стоимости конечного продукта. Весьма вероятно, что розничные цены на чай сохранятся на уровне прошлого года", - добавила Прикладова.