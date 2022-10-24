МВФ: цены на газ и электричество в Европе будут рекордными в 2023 году

24 окт. 11:05

Международный валютный фонд прогнозирует рекордные цены на энергоносители в ЕС в будущем году.

В середине сентября 2022 года поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, даже если сделанных запасов хватит на зиму, что весной-летом европейские страны ждут рекордные цены на газ и нефть.

Согласно экстремальному сценарию, по которому в Европе случатся аномальные холода и полное прекращение поставок газа из России, в регионе будут вынуждены искать возможности для сокращения потребления топлива на 6%, для наиболее уязвимых стран это чревато потерей порядка 3% ВВП к базовому прогнозу.

"Но даже, если накопленные резервы природного газа позволят Европе выдержать зиму 2022-23, весной регион будет пытаться восполнить запасы. При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году", - отмечается в докладе МВФ.

Ожидается, что рост цен на энергоносители увеличит стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно.