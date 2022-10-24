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В Минфине рассказали о перспективах укрепления рубля

В Минфине рассказали о перспективах укрепления рубля

Министр финансов России Антон Силуанов оценил перспективы укрепления рубля.

Он подчеркнул, что в настоящее время рынок избавляется от "токсичных" долларов и евро из-за санкций, поэтому рубль укрепляется, однако так не будет бесконечно.

"Сейчас поскольку и доллар, и евро - токсичные валюты, то участники рынка, наоборот, избавляются от такой валюты, продавая ее на рынке. Это влияет на укрепление рубля", - поведал глава министерства в интервью РБК.

По его словам, чем больше на Россию вводится ограничений, тем выше стимулы выходить из недружественных валют. "Понятно, что так не будет бесконечно", - добавил Силуанов.

Он напомнил, что раньше всегда, когда платежный баланс ослаблялся, цены снижались, рубль девальвировался, реагируя на это, поэтому, если платежный баланс будет ослабевать, это будет отражаться на валютных курсах.

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