Париж увидел картины современной азербайджанской художницы

24 окт. 10:18

В Париже на выставке современного искусства Business Art Fair художница Мехри Гулиева, проживающая во Франции, представила Азербайджан.

Выставка состоялась в центре Несле в районе Сен-Жермен-де-Пре французской столицы. Участие художницы стало возможным при поддержке Ассоциации друзей Азербайджана. Гулиева пишет в различных жанрах, ее работы завоевали высокую оценку гостей выставки.

Business Art Fair платформа для обмена между искусством, бизнесом и широкой общественностью, выставка проводится уже 14 лет.