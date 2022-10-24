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Тренер Махачева: поединок россиянина с Волкановски определит лучшего бойца UFC

Тренер Махачева: поединок россиянина с Волкановски определит лучшего бойца UFC

Бой между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски определит лучшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), заявил американский тренер российского спортсмена Хавьер Мендес.

"Это отличный бой. Думаю, он состоится. Это два профессионала. В этом бою определится лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий", - цитирует Мендеса ТАСС.

"Потенциально это великий бой", - добавил специалист.

22 октября Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, одержав победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой удушающим приемом во втором раунде. Следующим соперником россиянина должен стать Волкановски.

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