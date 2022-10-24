Ильхам Алиев совершает визит в Грузию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибудет в Тбилиси с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Отмечается, что в ходе своего визита Ильхам Алиев проведет переговоры с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экономист Ровшан Ибрагимов, стоит ожидать, что большую часть повестки дня переговоров Ильхама Алиева и Ираклия Гарибашвили составят экономические вопросы. "Стоит ожидать, что будет обсуждаться расширение газопровода Баку-Тбилиси-Эрзрум или Южно-Кавказского газопровода. Как известно, между Европейским Союзом и Азербайджаном подписано соглашение об увеличении поставок природного газа в страны-члены ЕС на 7 млрд кубометров в год до 2030 года. Для того, чтобы это увеличение осуществилось, необходимо не только увеличение производства природного газа, но и расширение имеющихся транспортных путей, чтобы была возможность экспортировать больший объем газа", - прежде всего сказал он.

"Наряду с этим для Азербайджана и Грузии важна тематика роста транзита товаров с восточного направления, имеется в виду Китай, и из России в западном направлении. Я думаю, будет рассматриваться увеличение объемов товарооборота. Возможно, также необходимо обсуждать упрощение таможенного режима, координации, логистики и всего, что касается беспроблемной транспортировки через Грузию. Стоит упомянуть и недавнее соглашение между SOCAR и Румынская газовой компанией о возможности создания инфраструктуры для экспорта СПГ через порты Грузии по Черному морю, а также второй азербайджано-румынский проект – черноморский экспорт электроэнергии, что представляется более прагматическим проектом, чем экспорт СПГ Азербайджан все более активно экспортирует свою электроэнергию, заинтересован увеличить ее поставки в разы, и это тоже может обсуждаться в Тбилиси", - сообщил Ровшан Ибрагимов.

Экономист подчеркнул, что Азербайджан и Грузия не на словах, а на деле являются стратегическими партнерами. "Наши страны взаимосвязаны, поскольку Азербайджан обеспечивает энергетическую безопасность Грузии, в то время, как Грузия обеспечивает Азербайджану альтернативный выход к европейским рынкам. Поэтому отношения двух стран являются стратегическими не только на словах, а на деле, так к ним подходят оба государства на высшем уровне. Я думаю, связи Азербайджана и Грузии, и так будучи очень тесными, продолжают укрепляться по нарастающей. То, что в регионе на двухстороннем и на трехстороннем уровне, включая Турцию, реализуется масса разных проектов, лишь укрепляет отношения между странами", - заключил он.

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе, в свою очередь, выразил уверенность, что лидеры двух государств буду говорить прежде всего о вопросах безопасности. "Думаю, что Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили не обойдут стороной события на армяно-азербайджанской границе и вопрос Карабаха. Тбилиси порой удается играть определенную, хоть и скромную, но все-таки роль медиатора. Кроме того, на повестке дня стоят и очень важные экономические вопросы о расширении трубопроводов, проходящих из Азербайджана через Грузию в Турцию", - согласился он с ожиданиями Ровшана Ибрагимова.

По его оценке, Азербайджан и Грузию сегодня связывают чрезвычайно близкие отношения. "Я бы сказал, наши отношения находятся на таком уровне, который практически нереально достичь. Во всех вопросах, касающихся нашей национальной безопасности, а также дружбы и взаимопомощи между Тбилиси и Баку ни разу не было никаких расхождений. Даже то, что некоторые провокаторы у нас время от времени пытаются раздуть, как вокруг монастырского комплекса Давид-Гаренджи пару лет назад, мы полюбовно решаем и не поддаемся на провокации", - обратил внимание Петре Мамрадзе.