Минфин России не намерен полностью отказываться от доллара

24 окт. 9:55

В планах министерства финансов России нет полного отказа от привязки к доллару на биржевые товары, рассказал в интервью РБК глава ведомства Антон Силуанов.

"Совсем обойтись без доллара вряд ли получится. Товары нашего экспорта, как правило, биржевые, и их мировые котировки выражены в долларах. Поэтому для налогообложения мы вынуждены пересчитывать долларовые цены в рубли", - ответил Силуанов на вопрос о том, есть ли планы на отказ от привязки в доллару в расчете налогов, в частности, в формуле НДПИ на нефть.

Министр отметил, что отвязка от доллара уже началась. "Например, по акцизу на жидкую сталь у нас отсечка была $300 за тонну, а планируется теперь 30 тыс рублей", - сказал Силуанов.

Он заверил, что котировки экспортных товаров по возможности будут изменены на рублевые.