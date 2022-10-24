Обновленная военная доктрина утверждена в Казахстане

24 окт. 9:30

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев утвердил обновленную Военную доктрину страны, которая обеспечивает безопасность и оборону страны в текущих условиях, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

В прошлом году Токаев говорил о необходимости перезагрузки Военной доктрины и поручил приступить к переформатированию вооруженных сил, других войск и воинских формирований, подчеркнув, что укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы должны стать приоритетами государственного значения.

"Глава государства утвердил Военную доктрину Казахстана", - сказано в сообщении.

В документе отражены современные условия и факторы, влияющие на военные угрозы и безопасность. В него вошли новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах, меры по систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрению системы военного планирования.

Для повышения боевого потенциала ВС Казахстана предусмотрено развитие сил спецопераций и расширение их взаимодействия с подразделениями спецназначения других госорганов.

"Новая редакция Военной доктрины позволяет адаптировать взгляды государства на обеспечение военной безопасности и обороны к современным требованиям и условиям, а также повышает военный потенциал страны для адекватного реагирования на новые угрозы и риски", - уточнили в ведомстве.

Указ о внесении изменений в Доктрину вступил в силу.