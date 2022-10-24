Россия и Узбекистан нарастили взаимный товарооборот с начала года на 37%

24 окт. 9:27

Товарооборот между Россией и Узбекистаном за январь-сентябрь 2022 года увеличился на 37%, об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двух стран (МПК).

"Партнерство между нашими странами развивается по нарастающей, и эту положительную динамику отражает статистика российско-узбекистанской торговли, ее рост составил уже 37%. Мы рассчитываем выйти примерно на $8,5 млрд по итогам года", - заявил Мантуров.

По его словам, объем капиталовложений российских компаний превысил $10 млрд, речь идет о нефтегазовом и энергетическом секторах, телекоммуникациях, агропромышленном комплексе и ряде отраслей промышленности.

В рамках МПК вице-премьер также обсудил с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым вопросы торгово-экономического сотрудничества и партнерские связи России и Казахстана в сельском хозяйстве, энергетике, образовании, культуре и спорте.