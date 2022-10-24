Топкурулу: Анкара и Москва начали торговать в нацвалютах

24 окт. 8:23

Россия и Турция торгуют в нацвадютах, у США нет возможности вмешаться,написал глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу в своей колонке в газете Aydınlılk.

«Обмен между Турцией и Россией осуществляется в "рублях". Этот обмен работает как часы с налаженной сетью… Торговля с использованием национальных валют началась полным ходом. У США нет возможности вмешаться. США обрезают ветку, на которой сидят. Теперь в торговле между Турцией и Россией нет доллара, который принят в качестве мировой резервной валюты», - говорится в публикации Топкурулу.