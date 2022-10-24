Эрдоган раскрыл содержание переговоров с Путиным в Астане

24 окт. 7:52

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о чем говорил в рамках астанинских переговоров со своим коллегой Владимиром Путиным. По его словам, стороны продолжают работать над решением продовольственного кризиса в «слаборазвитых» странах и хотят поставлять им не только зерно, но и удобрения.

«В ходе нашей последней встречи с господином Путиным мы предприняли шаги, [чтобы выяснить], что мы можем передать слаборазвитым или неразвитым странам, в особенности странам Африки, за исключением, конечно, зерна. Что бы это могло быть? Удобрения. Потому что в странах с сильной засухой также необходимо устранить нехватку удобрений», - сказал он во время своего выступления в Диярбакыре, передает TRT Haber.

Далее Эрдоган выразил надежду, что этот вопрос будет решен на следующей встрече с российским президентом.