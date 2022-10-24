Силуанов: страны ОПЕК+ не согласны с диктатом цен на нефть

24 окт. 6:55

Страны ОПЕК+ считают невозможным для себя диктат цен на нефть со стороны покупателей, ограничение с их стороны приведут к обратному эффекту, выразил мнение глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, российская сторона не будет поставлять нефть по предельным ценам, так как это является диктатом цен покупателем над формированием цен по рыночному принципу. "Естественно, страны ОПЕК посчитали для себя невозможным такой подход и пошли на то, чтобы снизить объем добычи, показав тем самым, что регулирование рынка - за производителем. Да, конечно, потребители могут вводить ограничения. Но если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен", - приводит слова главы Минфина РБК.

Министр также отметил, что со стороны России на будущие года заложены консервативные параметры - 70 долларов за баррель при курсе 68 рублей за доллар, а объем добычи - около 10 миллионов баррелей в сутки.