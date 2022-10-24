Нурмагомедов предсказал победу Махачева над Волкановски

24 окт. 6:25

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему обладатель пояса в легком дивизионе Ислам Махачев победит чемпиона полулегкого веса Алексом Волкановски.

«Что произойдет с Волкановски? Клинч и много ударов коленями. Очевидно, он умеет боксировать. Он несколько раз защитил титул. Но тайский клинч погубит его. Даже если он и знает его, то пусть подготовится. Сколько у него времени? Пять месяцев? Махачев занимается этим уже 20 лет», – цитирует «дагестанского орла» ESPN.

Напомним, что в минувшую субботу Махачев встречался с Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.