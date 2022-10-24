Джонсон отказался претендовать на пост премьер-министра Великобритании

24 окт. 6:05

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства после отставки Лиз Трасс.

«Я думаю, что у меня хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на [всеобщих] выборах в 2024 году», - заявил Джонсон

«Есть большая вероятность, что я был бы успешен на [партийных] выборах среди членов Консервативной партии и что я мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу [28 октября]. Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно», - сказал он.