Аджария анонсировала урожай цитрусовых в 45 тыс т

24 окт. 5:25

Как сообщили в пресс-службе правительства Аджарии, в этом сезоне республика планирует собрать свыше 45 тыс т цитрусовых. В настоящее время ведется подготовка к сбору урожая.

Сезон сбора цитрусовых стартует в Грузии в следующем месяце и будет длиться до конца зимы. Уже открыт координационный штаб по цитрусовым, который занимается помощью аграриям в логистике и сбыте урожая.

В работе штаба участвуют председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, первый замглавы Минсельхоза Грузии Георгий Ханишвили и министр сельского хозяйства Аджарии Заза Шавадзе, пишет Спутник-Грузия.