Эрдоган ждет российской фазы зерновой сделки

23 окт. 23:28

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к молодежи в Диярбакыре, заявил, что ожидает новой фазы зерновой сделки, в ходе котором сельхозпродукция и удобрения начнутся поставлять на рынки бедных стран из России.

"Во время последнего разговора с Путиным мы обсуждали вопрос о возможности поставок из России в бедные страны зерна и удобрений. Надеюсь, мы сможем решить эту проблему", - передает его слова телеканал TRT.

Эрдоган подчеркнул, что бедным странам нужно помочь и едой, и удобрениями, поскольку в них сейчас царит засуха.

Президент Турции уточнил, что с августа в рамках зерновой сделки из Украины было вывезено более 8 млн т зерна.