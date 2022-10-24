Обзор СМИ Кавказа 17 - 23 октября

В республиках СКФО помогают участникам СВО и членам их семей. Как рассказал чеченской газете "Вести республики" руководитель регионального исполнительного комитета отделения "Единой России" Адлан Динаев, в Чечне работает региональный оперативный штаб по военной подготовке, экипировке, отправке военнослужащих и добровольцев. Возглавляет штаб секретарь чеченского отделения "Единой России", председатель парламента ЧР, Герой России Магомед Даудов. Региональный общественный фонд им. А. Кадырова решает вопросы, связанные с бытовыми, жилищными проблемами, социальной поддержкой участников СВО и их семей. Начальник управления регионального взаимодействия Росмолодежи Екатерина Богомаз рассказала, что волонтеры организации "Мы вместе" собирают просьбы о том или ином виде помощи непосредственно от военнослужащих, а также через органы соцзащиты.

Карачаево-Черкесская газета "День республики" информирует, что в местной компании "Кавказцемент" действует программа "Своих ребят не бросаем". Каждому мобилизованному программа гарантирует соблюдение действиях всех правовых, финансовых, социальных и иных норм, определяемых законодательством РФ. За каждым ушедшим служить в рамках частичной мобилизации сотрудником сохраняется его рабочее место: трудовой договор не расторгается, а только приостанавливается действие на период службы. Производится выплата зарплаты за отработанное время с учетом постоянных и переменных составляющих, и разовая материальная помощь в размере двухнедельного среднего заработка работника. В течение двух месяцев со дня мобилизации сотрудникам будет обеспечена выплата средней заработной платы. Завод безвозмездно снабжает мобилизованных сотрудников зимним и летним комплектами одежды, дополнительными теплыми вещами, удобной, теплой и непромокаемой обувью, средствами индивидуальной защиты, одеялами, наборами питания, аптечками. Семьи мобилизованных получают поддержку и помощь от предприятия. В компании созданы горячие линии для обращений сотрудников и оперативного ответа на вопросы. Организована психологическая поддержка для сотрудников. На предприятии работает телефон доверия.

КЧР готовится принимать для временного размещения жителей Херсона и других территорий. Подготовлены дополнительные пункты временного размещения граждан для проживания 500 человек. Они развернуты в гостиницах курортных поселков Теберды и Домбая.

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В Северной Осетии прошло первое заседание оперативного штаба, созданного в связи с введением в республике уровня базовой готовности. В состав регионального штаба вошли представители органов исполнительной и законодательной власти, территориальных правоохранительных, надзорных ведомств и силовых структур, информирует газета "Северная Осетия". Как заявил глава региона Сергей Меняйло, вводимые меры не повлияют на привычную жизнь гражданского населения. Профильным ведомствам поручено усилить обеспечение общественного порядка и безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов. Под строгую охрану берутся объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, энергетики и представляющих повышенную опасность. Предусматривается введение особого режима работы вышеназванных объектов.

По информации председателя Общественной палаты РСО-А Нины Чиплаковой, реализуются меры федеральной и региональной поддержки мобилизованных. Начались выплаты военнослужащим: помимо федерального денежного довольствия в размере 195 тыс. рублей, включая время подготовки и обучения, установлены региональные меры поддержки военнослужащих. Это выплата в размере 30 тыс. рублей, а также социальная поддержка призванных на службу и их семей. Службы социальной защиты выяснили первоочередные потребности таких семей, составляют социальные паспорта. Запросы разные – место для ребенка в детском саду, медицинская, психологическая помощь, поиск работы. Создан колл-центр для оказания консультативной помощи мобилизованным и их родственникам.

Напомним, 19 октября Владимир Путин подписал документ, который вводит четыре уровня готовности на территории государства: максимальный уровень реагирования в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях; средний уровень реагирования – в приграничных с Украиной регионах РФ; уровень повышенной готовности – в других регионах Центрального и Южного федеральных округов; базовой готовности – в остальных субъектах Федерации.

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Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) приступил к перевалке удобрений в Иран. Первое судно с грузом более 3 тыс. тонн отправилось к месту назначения. В ближайшее время иранским товарополучателям будет отгружено еще около 8 тыс. тонн удобрений, рассказали газете "Дагестанская правда" в пресс-службе порта. "В условиях санкционного давления, которое испытывает Россия, Махачкалинский торговый порт стал связующим звеном со странами Азии. Наш порт превратился в крупнейший хаб транспортного коридора "Север-Юг", – приводит газета слова и.о. гендиректора порта Рустама Керимова.

С начала года из Ирана в Дагестан морским транспортом завезено более 130 тыс. тонн цемента – в два раза больше, чем в прошлом году. Россия же отгрузила в ИРИ более 150 тыс. тонн зерна. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составил 87 тыс. тонн, то есть зафиксирован рост на 60%. Во многом это произошло благодаря оптимизации работы зернового терминала и привлечению новых клиентов. В порту рассчитывают до конца года значительно увеличить объемы перевалки экспортно-импортных грузов. Между тем, по мнению Керимова, торговые возможности между Дагестаном и Ираном используются всего на 10%. "Сдерживающим фактором роста грузооборота на сегодняшний день является нехватка судов. Для решения этой проблемы была организована собственная судоходная компания. В настоящее время порт ведет работу по увеличению своего морского флота, что позволит предприятию нивелировать это узкое место в логистической цепочке", – сообщил директор порта.

У Дагестана есть возможность стать не только важной точкой для транзита грузов на пути коридора "Север-Юг", но и выступить самостоятельным экономическим партнером для Ирана и других стран Азии. Основные товары, поставляемые из Ирана – строительные материалы, продукты питания, бытовая химия. Дагестан экспортирует зерно, растительное масло, муку, мясо. В 2021 году товарооборот составил 44,5 млн дол., увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом. Сейчас рассматривается возможность участия иранских инвесторов в проектах, связанных с производством и переработкой в республике сельхозпродукции и организацией совместных промышленных предприятий. Власти Дагестана гарантируют предоставление иранским компаниям предусмотренных законодательством РФ преференций, в том числе налоговых, и оказание им возможной государственной поддержки. В рамках Международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit" подписано соглашение о намерениях между Агентством по предпринимательству и инвестициям РД и "Лазир Агро Индустриал Холдинг" о реализации на территории Дагестана инвестиционных проектов. В частности, речь идет о строительстве завода по переработке риса в Кизлярском районе, создании производств водных кормов в прибрежной зоне Каспийского моря, об использовании грузовых судов в акватории Каспия и о ловле кильки иранской стороной. Транспортный коридор "Север-Юг" набирает обороты, и Дагестан становится важным звеном этого процесса, заключает издание.

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Газета "Кабардино-Балкарская правда" сообщает, что в столице республики прошли Дни Эрмитажа. Мероприятие было приурочено к 90-летию Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) им. Х.М. Бербекова. Как отметил в видеообращении к участникам гендиректор Государственного Эрмитаж Михаил Пиотровский, это событие предваряет открытие центра "Эрмитаж – Кавказ", создаваемого на базе КБГУ. Разнообразие направлений деятельности музея будет отражаться в проекте, который реализуется в Нальчике. Соглашение о создании культурно-образовательного центра "Эрмитаж – Кавказ", заключенное между Эрмитажем и КБГУ, предусматривает реализацию проекта в течение пяти лет.

Программа открылась пресс-конференцией, в которой приняли участие представители руководства Государственного Эрмитажа, а также директор культурно-образовательного центра КБГУ "Эрмитаж – Кавказ" Альберт Саральп и почетный член Российской академии художеств Ася Еутых. Была организована временная экспозиция, посвященная истории здания, в котором планируется разместить центр "Эрмитаж – Кавказ". Памятник истории и архитектуры федерального значения был построен в 1909 году, до 1917 года здесь размещалось Кабардино-Горское реальное училище им. Александра III. Также состоялось открытие выставки работ художника, ювелира и оружейника Аси Еутых, приуроченная к 15-летию персональной выставки автора в Эрмитаже.

Профессиональная программа была представлена научными дискуссиями. Круглый стол "Настоящее и перспективы развития геральдики" прошел с участием ученых-историков Северного Кавказа и председателя Геральдического совета при президенте РФ – государственного герольдмейстера, заместителя гендиректора Эрмитажа Георгия Вилинбахова. В зале заседаний ученого совета КБГУ состоялся круглый стол "Кавказ в исследованиях ученых Эрмитажа", на котором с докладами выступили научные сотрудники музея Юрий Пиотровский, Андрей Мазуркевич, Юлия Марченко.

По традиции Дни Эрмитажа сопровождаются показом фильмов. Был показан "Эрмитаж. Посвящение Рембрандту" – документальный фильм Андрея Кречетова, ученика народного артиста РФ Александра Сокурова, посвященный созданию эрмитажной выставки, которая проходила в Русском павильоне во время Венецианского биеннале 2019 года и годом позже – в Белом зале здания главного штаба Эрмитажа. Также состоялся показ фильма Александра Сокурова "И ничего больше". Молодежная часть программы включала встречу сотрудников музея с членами клуба "Эрмитаж-класс" школы № 33 города Нальчика.

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В Абхазии завершился бархатный сезон. Как пишет "Спутник-Абхазия", многие туристы выбирают отдых в именно в это время - летний зной уже проходит, но дни все еще солнечные и теплые. Пляжи заполнены даже в “бархатный” сезон, температура моря достигает 22-23 градуса. С приходом осени природа становится еще более живописной – деревья сменяют зелень на багрянец и золото, и местные пейзажи начинают играть новыми красками. В ботаническом саду Сухума пока еще можно встретить животных, которые не ушли в зимнюю спячку. Отдыхать в "бархатный" сезон не только приятно, но и выгодно – с наступлением осени цены на жилье начинают падать. В этом году республику посетило на 12% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

По оценке замминистра туризма республики Дмитрия Зантария, 2022 год для туризма был неплохим. Активно развивалась туристическая инфраструктура в восточных районах Абхазии, там на стадии строительства находятся 13 санаторно-курортных объектов, проведены работы по ремонту дорог, освещению, планируется запуск аэропорта. Несмотря на то, что цены на услуги выросли, Абхазия остается одним из самых дешевых отдыхов с недорогим обслуживанием, дешевыми местами размещения и туристическими показами. Еще одним плюсом Абхазии он назвал близость всех достопримечательностей – турист может увидеть многое, не тратя на это много времени. В этом году в республике получили развитие такие виды туризма, как автокемпинг и глэмпинг. Все это, по мнению замминистра, будет влиять на привлекательность направления для туристов. Для популяризации Абхазии Минтуризма планирует пригласить в страну некоторых известных интернет-блогеров.