В Дагестане состоялся фестиваль рыболовного туризма

23 окт. 21:59

У озера Аджи в Каякентском районе прошел VI Фестиваль рыболовного туризма "Рыбалка в Дагестане", собравший свыше 100 участников со всего региона, сообщает пресс-служба Министерства по туризму и народным художественным промыслам.

"Соревнования проходили в трех номинациях: "Общий командный улов", "Самая крупная рыба", "Приз зрительских симпатий". Победители и призеры были награждены кубками, дипломами и ценными призами", – сказано в сообщении.

Целями мероприятия стали развитие рыболовного туризма, привлечение внимания общественности к проблемам экологии и санитарного состояния водоемов, пропаганда активного отдыха в природной среде.