23 окт. 21:43

Глава Дагестана Сергей Меликов на своем telegram-канале поздравил бойца MMA Ислама Махачева с завоеванным чемпионским поясом в легком весе промоушена UFC.

"Ислам Махачев – чемпион UFC! Мы все ждали этого боя и не сомневались, что результат будет именно таким. После ухода из смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова пояс совсем недолго гостил у представителя другой страны и сегодня снова вернулся домой – в Россию!", - прежде всего подчеркнул Сергей Меликов.

"Дагестанский спортсмен вновь стал первым в такой престижной лиге! Знаю, что за этой победой упорные тренировки под чутким контролем Хабиба, переживания и вера болельщиков и, конечно, старания Ислама, который выложился по полной и доказал всему миру, что сейчас он лучший в легком весе", - написал глава Дагестана

Сергей Меликов поздравил Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова и всех причастных к этой победе. "Светлая память Абдулманапу Магомедовичу Нурмагомедову, который воспитал плеяду дагестанских чемпионов. Этот триумф – в том числе и его заслуга! Пояс теперь в надежных руках. Мы гордимся тобой, Ислам!", - заключил он.