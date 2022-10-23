Северная Осетия раздаст гранты местным бизнесменам

23 окт. 21:15

Как рассказал на своем telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло, в скором времени гранты на развитие бизнеса смогут получить 16 местных предпринимателей.

"Такая мера предоставляется по региональному проекту "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Каждый из предпринимателей получит от 240 до 500 тыс рублей на развитие собственного дела", - сообщил Сергей Меняйло.

Гранты получат молодые люди, либо предприниматели, занятые социальным бизнесом.

"Я уже неоднократно говорил, что наша республика активно участвует во всевозможных федеральных программах и проектах. Благодаря такой господдержке, у нас есть возможность помогать нашим ребятам развивать бизнес здесь, в республике – для нас это принципиально важно", - подчеркнул глава Северной Осетии.