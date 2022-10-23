Махачкалинское "Динамо" обыграло "Кубань" - 2:1

23 окт. 20:59

Сегодня на "Анжи-Арене" в Махачкале состоялась встреча местного ФК "Динамо" и краснодарского ФК "Кубань" в рамках 15-го тура Первой лиги. Матч закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

"Динамо" начало игру активно, и уже на 4-й минуте Сосланном Кагермазовым был забит первый гол в ворота краснодарцев. Однако затем игра затянулась, и на 60-й минуте гостям удалось выровнять счет благодаря точному удару Алексея Рыбина.

В итоге исход матча решила 90-я минута, когда второй гол в ворота "Кубани" забил Абакар Гаджиев.

Таким образом "Динамо" поднялось на 8-е место в турнирной таблице, а "Кубань" оказалась на 12-м.