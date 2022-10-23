В Турции изобрели самокат на водороде

Электросамокаты пользуются большой популярностью в Турции, продажи и число компаний, сдающих их в аренду, резко выросли за последние годы. Тем не менее у таких самокатов есть несколько недостатков: длительное время зарядки и возможное загрязнение от неконтролируемой утилизации выброшенных батарей. Четыре турецких инженера надеются, что новый самокат, работающий на водороде, сможет решить эти проблемы.

Как отмечает турецкая "Сабах", Hebunk, разработанный предпринимателями, работающими в технологическом парке Стамбульского технического университета, может похвастаться зарядкой за пять минут. На одной такой зарядке он может проехать 60 километров. Самокат, который внешне не слишком отличается от электрического, был разработан за год компанией HydroBot PEM Fuel Cell Technologies, которая сейчас базируется в технологическом парке Стамбульского технического университета Йылдыз.

Сегодня Эрхан Демирчиоглу, один из основателей компании, продемонстрировал транспортное средство в воскресенье и сказал, что он ищет инвесторов для массового производства. Он надеется, что их самокат будет способствовать росту рынка микромобильности. "Я пользовался электронным самокатом, но столкнулся с несколькими проблемами. Зарядка занимает много времени, а радиус действия ограничен. У меня были проблемы с подъемом по крутым дорогам", - сказал он. "Приходилось ждать от пяти до восьми часов, чтобы полностью зарядить технику, а также приходилось нести самокат по крутым дорогам". Проблемы подтолкнули его и его друзей к поиску решения, и вместе они пришли к идее использования водорода в качестве топлива, что уже применяется к другим транспортным средствам, таким как мотоциклы.

"Hebunk оснащен водородным картриджем для хранения топлива. Для его зарядки требуется всего пять минут. А в случае подъема по крутой дороге, вас ждет плавная поездка, так как самокат оснащен "датчиком наклона"", - сказал он.

Демирчоглу и его друзья уже более десяти лет работают над водородными технологиями, от топливных элементов до их хранения, зарядных станций. После интенсивных исследований и разработок им удалось получить национальные и международные патенты на свое транспортное средство, которое прошло все испытания на безопасность. "Это первый в мире самокат, работающий на водороде, внешний вид которого ничем не отличается от электросамокатов", - подчеркнул он.

Он сказал, что, прежде чем производить самокат, они связались с инвесторами, но большинство рассматривало его как "транспортное средство будущего, которое нельзя сделать в настоящее время". "Итак, мы использовали собственные ресурсы, и после многочисленных испытаний нам удалось заставить его работать. Мы поверили в это и добились успеха", - сказал он. В настоящее время единственной проблемой для предпринимателей являются высокие затраты, но Демирчоглу говорит, что они снизятся, как только они начнут массовое производство. "У нас уже есть клиенты. Клиент из Германии сказал, что готов приобрести 1000 самокатов", - добавил он.

Демирчиоглу говорит, что исследования по использованию водородных технологий в транспорте были ограничены в Турции. "Эти исследования не так популярны, как работа над электромобилями, но в Европе они набирают силу", - говорит он.

Еще одним преимуществом водородной технологии является долговечный аккумулятор, срок службы топливных элементов которого составляет 14 лет. В то время как срок службы литий-ионной батареи составляет всего 5 лет. "С одним водородным картриджем вы можете генерировать энергию, эквивалентную 10 литий-ионным батареям", - сказал Демирчиоглу. "С точки зрения веса, размера и стоимости водород в батареях лучше, чем электричество. Он также является экологически чистым. Электромобили считаются экологически безопасными, но их электроэнергия вырабатывается на заводах, использующих ископаемое топливо. Другими словами, они не могут помочь в достижении нулевых выбросов. Что касается водорода, то вы можете заполнить свои батареи, используя только воду и тепло", - сказал он. "Это ресурс, который выделяет только пар и может быть получен за счет возобновляемых источников энергии".