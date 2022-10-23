МИД Азербайджана: безнаказанность Армении ведет к новым преступлениям

23 окт. 20:43

МИД Азербайджана отреагировал на произошедший сегодня подрыв молодого мужчины в Тертерском районе на мине, заложенной армянскими оккупантами в годы захвата азербайджанских территорий.

"Еще одна жертва мины, установленной Арменией. 26-летний мирный житель, пострадавший в результате взрыва мины в Тертерском районе. К сожалению, ему ампутировали обе ноги", - сказано в сообщении МИД АР в Twitter.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве напомнили о масштабах жертв армянского минирования в Азербайджане и проблемах, которую оно создает. "Число жертв мин с конца войны 2020 года достигло 262 человек. Безнаказанность Армении приводит к новым преступлениям!", - подчеркнули азербайджанские дипломаты.