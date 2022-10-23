Иранские войска начали учения у границ Ирака

23 окт. 20:28

По сообщениям иранских СМИ, сегодня неподалеку от населенных пунктов Пираншехр и Пасвех в провинции Западный Азербайджан стартовали учения сухопутных войск Ирана. Учения проходят в 10-15 км от границы ИРИ с Ираком.

Цель военных учений – отработка боевых действий в ночное время и общее повышение боеготовности подразделений.

Напомним, что на неделе сухопутные силы КСИР проводили военные учения в провинции Восточный Азербайджан, в непосредственной близости от границ Азербайджана и Армении, в том числе тренировались в строительстве понтонных мостов через пограничную реку Араз.