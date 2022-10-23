Высший совет юстиции Грузии выбрал новых членов

23 окт. 20:14

Сегодня на конференции судей Грузии были избраны новые члены Высшего совета юстиции – главного органа судебной власти республики. В Высший совет юстиции вошли судьи Апелляционного суда Леван Мусеридзе и Дмитрий Гвритишвили.

Как пишет Спутник-Грузия, новых членов Высшего совета юстиции избрали тайным голосованием. За самовыдвиженца Левана Мусеридзе проголосовали 268 судей, а за Дмитрия Гвритишвили, выдвинутого группой судей – 267.

Леван Мусеридзе пояснил, что захотел стать членом Высшего совета юстиции из-за обвинений в его адрес – он намерен ответить обвинителям с трибуны главного судебного органа страны.

Новые члены были избраны в связи с тем, что Гоча Абусеридзе и Георгий Гогинашвили ушли из структуры по собственному желанию.