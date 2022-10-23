РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Высший совет юстиции Грузии выбрал новых членов

Высший совет юстиции Грузии выбрал новых членов

Сегодня на конференции судей Грузии были избраны новые члены Высшего совета юстиции – главного органа судебной власти республики. В Высший совет юстиции вошли судьи Апелляционного суда Леван Мусеридзе и Дмитрий Гвритишвили.

Как пишет Спутник-Грузия, новых членов Высшего совета юстиции избрали тайным голосованием. За самовыдвиженца Левана Мусеридзе проголосовали 268 судей, а за Дмитрия Гвритишвили, выдвинутого группой судей – 267.

Леван Мусеридзе пояснил, что захотел стать членом Высшего совета юстиции из-за обвинений в его адрес – он намерен ответить обвинителям с трибуны главного судебного органа страны.

Новые члены были избраны в связи с тем, что Гоча Абусеридзе и Георгий Гогинашвили ушли из структуры по собственному желанию.

615 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version