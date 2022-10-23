В Абае горел лес

23 окт. 19:44

На территории Иртышского лесничества в казахстанской области Абай накануне вечером загорелся лес, информация о стихийном бедствии пришла из Озерского сельского округа. Изначально загорелись сухая трава и кустарники на площади 30 га.

Вскоре огонь перекинулся на лиственный лес, однако благодаря оперативным действиям спасателей, полицейских и местной исполнительной власти пожар удалось потушить в течение суток и без жертв, пишет Tengrinews.kz.

"С территории Каштакского лесничества в селе Каштак были эвакуированы 23 человека, в том числе пять детей. Огонь локализовали 23 октября", - рассказали в ДЧС по Абаю.

Пожар тушили около 70 сотрудников областного ДЧС и 32 резервата "Семей Орманы", а также представители местных властей Семея и Озерского сельского округа.