Сергей Шойгу позвонил главе Пентагона из-за Украины

23 окт. 18:58

Как сообщили сегодня в Минобороны России, министр Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Темой их беседы стало положение дел на Украине.

"23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны США Л. Остина. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Другие детали переговоров не приводятся.

Напомним, что два дня назад Шойгу и Остин уже говорили – по инициативе американской стороны.