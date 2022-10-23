В Азербайджане стало возможно завещать свои органы для пересадки

23 окт. 18:43

Как сообщил зампред комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Азербайджана Рашад Махмудов, в республике завершена разработка нормативов, позволяющих гражданам завещать свои органы для пересадки другим людям.

Благодаря этому уже в ближайшее время Координационный центр донорства и трансплантации органов АР станет принимать соответствующие завещания от граждан, пишет Спутник-Азербайджан.

Рашад Махмудов уточнил, что необходимые документы граждане могут заполнить непосредственно на сайте Координационного центра. После утверждения заявки завещание вступит в силу, соответственно, при констатации смерти мозга гражданина его органы будут использованы для спасения других жизней.

"Если кто-либо завещает свои органы при жизни, никто не вправе противиться этому решению, в том числе родственники покойного", - обратил внимании депутат Милли Меджлиса.