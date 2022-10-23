Денис Мантуров: России нужны автозапчасти из Узбекистана

23 окт. 18:28

Сегодня прошло 23-е заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. В ходе заседания глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подчеркнул, что российский рынок ждет появления узбекских автозапчастей.

"Мы заинтересованы и в том, чтобы узбекские производители автокомпонентов приходили на наш рынок – сейчас для этого складывается достаточно благоприятная конъюнктура", - подчеркнул он.

Также Денис Мантуров обратил внимание на инвестиционные интересы России в Узбекистане. "Россия несомненно является одним из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана. Объем капиталовложений наших компаний уже превысил $10 млрд", - подчеркнул глава Минпромторга РФ.

Россия инвестирует в энергетику и сельское хозяйство Узбекистана, однако заинтересована в расширении промышленного сотрудничества. "Речь не только о российских проектах в Узбекистане, в их числе совместное производство грузовых автомобилей и легковых, но и развитие на периметре третьих стран", - пояснил Денис Мантуров.